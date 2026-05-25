Equipo guatemalteco busca apoyo para participar en la final de matemática

-

Un equipo de estudiantes guatemaltecos trajeron al país medallas tras participar en las "Olimpiadas de Matemáticas de Asia", ahora buscan apoyo económico para participar en la competencia internacional.

OTRAS NOTICIAS: Rodrigo Asturias predice el futuro a través de los números

Los jóvenes de Guatemala destacaron en las "Olimpiadas de Matemáticas de las Escuelas de Singapur y Asia (SASMO)".

Foto: Pexels.

SASMO es conocida por su nivel de exigencia y gracias a este evento aseguraron su pase directo a las fases mundiales presenciales que se celebrarán este año en Singapur y Uzbekistán.

Medallas

Foto: oficial.

Santiago Martínez Velásquez recibió la Medalla de Oro clasificando a la "Singapore International Math Olympiad Challenge" (SIMOC) en Singapur y en la "International Junior Math Olympiad" (IJMO) en Uzbekistán.

Foto: Oficial.

Luis Pedro Herrera, estudiante de 4to grado de primaria, obtuvo la Medalla de Plata y también será parte de las justas asiáticas.

Buscan apoyo para viajar a la final

Los matemáticos buscan viajar a los países asiáticos para representar al país y no cuentan con fondos para los gastos de boletos aéreos, alimentación y hospedaje.

Las familias de Santiago y Luis Pedro buscan la colaboración de instituciones gubernamentales y ciudadanos para patrocinar al talento nacional. La competencia definitiva se realizará del 17 al 21 de julio en Singapur.

Si deseas patrocinar a los pequeños puedes comunicarte con Elizabeth de Herrera el número 5865-5028.