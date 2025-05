Valeria Márquez quería cambiar de vida: "Me dejé de bandidos"

-

Los instantes previos al trágico feminicidio de la joven quedaron capturados y compartidos en las redes sociales.

Valeria Márquez, una influencer mexicana, fue víctima de un asesinato mientras transmitía en vivo el pasado martes 13 de mayo en México.

En los minutos previos a su fallecimiento, la joven tiktoker, influencer y empresaria de 23 años, expresó en su transmisión reflexiones sobre su vida y sobre un supuesto cambio que experimentaba en su entorno.

Según las investigaciones de la fiscalía de Jalisco, la víctima del feminicidio mencionó que estaba emprendiendo cambios en su vida y que se estaba distanciando de hombres que ella calificaba como "bandidos".

Estas declaraciones las hizo minutos antes de ser atacada, en pleno directo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

Después del asesinato de Valeria Márquez, diversas publicaciones en redes sociales han difundido más fragmentos de la transmisión en vivo que realizó la influencer antes de su trágico fallecimiento.

En uno de esos clips, la joven tiktoker les explicó a sus seguidores que estaba iniciando una transformación en su vida.

Márquez compartió que había logrado un cambio significativo, ya que ya no salía de fiesta, había dejado de consumir alcohol y se había distanciado de cierto tipo de personas.

"Ya cambié, ya no salgo, ya no tomo, ya me dejé de bandidos, pura niña bien", expresó Valeria momentos antes de morir.