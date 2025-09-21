Varios sectores de la ciudad se quedan sin luz este domingo

Varios vecinos reportaron fallas en el servicio eléctrico esta mañana.
Vecinos de distintos sectores de la capital han reportado fallas en el servido de luz.
Según informó la Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA, para este domingo se estarán realizando trabajos de mantenimiento a la red de distribución en la zona 18.
Sin embargo vecinos de Mixco, Fraijanes, zona 19, zona 15, zona 6, San Juan Sacatépequez, entre otras áreas, han reportado apagones.
Autoridades afirmaron que las fallas ya han sido detectadas y están trabajando en ello.