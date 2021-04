¿Las galletas de "animalitos" podrían desaparecer? R/ Falso

Varios medios señalaron que un grupo de veganos en Francia pedía sacar del mercado las galletas de animalitos porque incitan al maltrato animal y generaban malas conductas en los niños, lo cual es falso.

Muchas generaciones en el mundo han crecido con las galletas con forma de animales como parte de su refacción diaria, pero recientemente surgió el rumor de que estas deliciosas galletas podrían desaparecer del mercado debido a la supuesta petición de un grupo de veganos franceses, incluso mencionaban a la ONG “Vegan Sociaty”.

La noticia falsa se basa en un reporte de agosto de 2018, cuando la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) convenció a la empresa que fabrica este producto a favor de cambiar la presentación de sus cajas.

Animal Crackers es un producto que fue creado en Inglaterra en el siglo XIX y, desde entonces, ha sido una de las golosinas favoritas en todo el mundo.

Some are saying @PETA wasted time, money, and effort pressuring Nabisco to free the animals from the circus on Animal Crackers. I disagree. Children will no longer think it's OK to put animals in cages. Well done PETA. Thank You Nabisco. It's never too late to change. pic.twitter.com/8KZts5YG7N — Daniel Schneider (@BiologistDan) August 21, 2018



Por décadas, la caja de este producto mostraba un dibujo de varios animales detrás de las barras de una jaula de circo. Pero con el cambio que se hizo hace un par de años, el nuevo diseño de la caja muestra a los animales libres, sin los barrotes.

La confusión

Algunos medios citaron no a PETA, sino a "The Vegan Society" como el promotor de esta medida de prohibir las galletas de animales. Esto también es falso.

“El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y a los subordinados que viven en él,” escribió la socióloga vegana Corey Lee Wrenn.

Para Lee Wrenn, el problema de estas galletas no son sus ingredientes, sino el mensaje que transmiten por su forma. “Al ser capaz de ‘coleccionar’ los animales, levantarlos, jugar con ellos y eventualmente comérselos, se subraya la noción de supremacía humana", indicó.

Esta es la opinión que compartió una académica vegana hace tres años, criticando a PETA por no ir más allá de un cambio cosmético con la empresa productora de tales galletas. Pero, no es novedad que muchos veganos no consuman galletas de animalitos u otros productos con forma de animal.

Con esto queda confirmado que estas galletas, las favoritas de muchos, no desaparecerán del mercado y que tal afirmación es solo un rumor.