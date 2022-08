Verónica Castro defiende a Cristian de las burlas y lo compara con Nodal

La madre del cantante, Verónica Castro, salió en defensa de su hijo tras las fuertes críticas que ha recibido por sus extravagantes cambios de imagen.

EN CONTEXTO: Cristian Castro conmociona por su extravagante look

Días atrás, Cristian Castro estrenó nuevo look para formar parte del programa argentino "Canta conmigo ahora", en donde funge como uno de los cien jueces del reality.

El intérprete de "Azul" se dejó ver con el cabello amarillo naranja y un atuendo exótico que dio de qué hablar en las redes sociales.

Pero luego, volvió a sorprender a sus fanáticos con un nuevo estilo en tonos rojo y azul, inspirado en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Ante esto, la icónica actriz Verónica Castro ha salido en defensa de su hijo, mostrando que apoya sus decisiones.



Cristian Castro ha causado polémica por sus exóticos cambios de look. (Foto: El Financiero)

La actriz de la novela "Los ricos también lloran" usó su cuenta de Twitter para expresar su opinión e incluso lo comparó con Christian Nodal.

"Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie. Bien, ese es mi gallo, ¡vamos!”, se lee en una respuesta que dio a un seguidor.

En otro tuit escribió "Me encantan", con una fotografía de su hijo y al lado Nodal.

Los internautas no se hicieron esperar, dejando todo tipo de comentarios en respuesta a la comparación de la actriz.

Me encantan pic.twitter.com/GRNIkscqaE — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 1, 2022

"Ah caray, me encanta esa locura sana de ambos", "Vero no tienes idea de cuánto me divierte ver a Cris en Argentina", "Es único, se divierte y sus cambios son momentáneos".

Sin embargo, otros usuarios advirtieron que cuide lo que publica, pues Nodal podría reaccionar con enojo, como sucedió con J Balvin, a quien le dedicó un tema por haberse "burlado" de su apariencia.