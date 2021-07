Vestido de Kim Kardashian en su visita al Vaticano causa revuelo

La "socialité" Kim Kardashian visitó recientemente el Vaticano, pero su apariencia ha causado distintos puntos de vista en las redes sociales.

Kardashian está de visita en Roma y fue con un grupo de amigos, entre los que está la supermodelo Kate Moss, a visitar el Vaticano. Como siempre, cada instante de su visita quedó publicada en su cuenta de Instagram, pero lo que ella pensaba que iba a ser un registro de una tarde con amigos, se transformó en una cascada de críticas.

Mientras las fotos del grupo muestran a Moss con un vestido más oscuro y los hombros cubiertos por una camisa negra de manga larga, el escote de Kardashian estaba notablemente descubierto. Es que su vestido blanco, largo pero transparente y con sugerentes recortes en varias partes del cuerpo, se transformaron en un outfit arriesgado para un lugar con estrictas normas de vestimenta.

“Tuvimos la experiencia más increíble al recorrer el Vaticano. Fue increíble ver todo el arte icónico, la arquitectura y las antiguas esculturas romanas en persona, especialmente las obras de Miguel Ángel”, escribió la celebridad.

Las fotos de Kardashian han causado muchas críticas en las redes sociales. (Foto: Instagram/Kim Kardashian)

Pero además de contar lo emocionada que estaba por el paseo, reservó parte del mensaje para adelantarse a las críticas que sabía iba a recibir: “No se preocupen, he respetado el código de vestimenta y me he tapado completamente en la Basílica de San Pedro y en la Capilla Sixtina”.

De hecho, ella llevaba una larga gabardina negra que se ponía y se quitaba de acuerdo al lugar específico donde se encontraba en su visita privada de dos horas y media al recinto.

Aún tras el mensaje aclaratorio de la norteamericana, la polémica se volvió más incendiaria en las redes sociales cuando se conoció el origen de su prenda.

Se trata de una pieza del diseñador mexicano Víctor Barragán, de su colección de otoño 2020, inspirada en los tiempos de la inquisición mexicana donde se perseguía a las brujas y las humillaban vistiéndolas con una prenda de similar silueta a la del vestido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

*Con información de Infobae