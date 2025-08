La vez que Ricardo Arjona hizo gira con tres marimbas orquestas

-

Ricardo Arjona contó la ocasión en que hizo una gira en Estados Unidos junto a tres marimbas orquestas y la razón por la que le tiene tanto cariño a Nueva York.

El guatemalteco recordó la época en la que viajó con guitarra en mano, confesando que su show con el tema "Verbo no sustantivo" tocaba en medio del bailongo de las agrupaciones a las que acompañaba.

"Mi primera gira en Estados Unidos fue tremenda". afirmó con nostalgia por esos días. "Chispazos de suerte en el camino que nos salvan la vida".

Foto: Oficial.

Cuando estaba en México le confió sus ahorros a un amigo guatemalteco a quien le pidió que, aunque le pidiera más dinero él le dijera que no y efectivamente así sucedió, por ello legó a tener dificultades para costearse sus gastos. "Si te suplico que me des algo más, de esta cantidad mensual ¡no me lo des!", solicitó.

En un punto el dinero se acabó y no tenía para llegar a fin de mes, en ese momento un empresario Hondureño le ofreció llevarlo de gira a EE.UU. "¿Qué voy a hacer yo en un baile?, pero no protesté mucho porque esto me iba a salvar la vida", dijo.

"Yo interrumpía lo mejor del baile para cantar... era un desastre". "El primer baile exitoso que tuve fue en Nueva York", dijo, recordando que muchos le prestaron atención.

Tiempo después fue llevado por un empresario guatemalteco que le dió posada en su casa. "había unas literas donde estaban sus hijos jugando y les dijo: sálganse de aquí", para darles dónde dormir. "Al concierto de Nueva York dejaron 3 personas", dijo, sin creer que ahora llena el Madison Square Garden.

Sergio Pérez con Ricardo Arjona.

"Tuve siempre la maravillosa suerte de que nada de lo que me tocó fue fácil, nada. Siempre el camino fue cuesta arriba. Hoy agradezco lo difícil y divertido que fue. Madurar a golpes siempre fue mejor que sentirte especial sin haber hecho nada especial".

"El autor, sufrido y encantado, no le quedaba más que escribir canciones, así llegué de a poco a las grandes cosas y cuando estuve frente a ellas no me parecieron tan grandes, porque eran el resultado de muchas cosas pequeñas que fui dejando en el camino. Mi banda era yo con mi guitarra, hoy somos 60 y 30 toneladas de producción, yo, sigo siendo el mismo, arisco con los protocolos y muy amigo de los de a pie, tipo raro, ya sé. Cada vez que pongo el pie en un escenario me acuerdo de todo y entiendo que soy de esos animales raros que :"solo se sienten vivos cuando están muertos de miedo", concluyó.

Se desconoce cuáles fueron las agrupaciones a las que Arjona acompañó.

MIRA:

