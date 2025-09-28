Versión Impresa
Las vías alternas que recomienda Conred por el deslave en Boca del Monte

  • Por Karla Gutiérrez
27 de septiembre de 2025, 21:42
La Conred emitió una serie de recomendaciones por el alto nivel de susceptibilidad y exposición a deslizamientos en la carretera a Boca del Monte.&nbsp;(Foto: PMT Villa Canales)

La Conred emitió una serie de recomendaciones por el alto nivel de susceptibilidad y exposición a deslizamientos en la carretera a Boca del Monte. (Foto: PMT Villa Canales)

Desde el pasado jueves 25 de septiembre, se han registrado varios deslaves en la carretera que va a Boca del Monte.

Debido a los deslazamientos en un tramo de la carretera que va a Boca del Monte, en Villa Canales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una serie de recomendaciones a la población, incluido el uso de rutas alternas para llegar a distintos destinos.

Mientras se desarrollan las acciones de limpieza y mitigación, las autoridades sugieren a los usuarios movilizarse por las siguientes vías:

  • Avenida Petapa
  • Carretera a El Salvador
  • Pueblito, Santa Catarina Pinula
  • Calzada Aguilar Batres
  • Vía Alterna del Sur (VAS)

En un comunicado emitido por la Conred, también se llama a respetar las restricciones, tanto de paso vehicular como peatonal, indicadas por las autoridades, así como evitar ponerse en riesgo acercándose a tomar fotografías o vídeos en el área afectada.

La entidad recordó que las lluvias recientes han saturado los suelos, provocando emergencias en el tramo que va del kilómetro 9 al 12 en la carretera hacia Boca del Monte.

