Víctimas denuncian intento de asalto en confuso incidente en la Mateo Flores

Confuso incidente en Calzada Mateo Flores; víctimas denuncian intento de asalto y cuentan las versiones del hecho

Una pasajera junto a su esposo denunciaron a un conductor de una aplicación de viajes por un presunto intento de asalto en la 36 avenida de la Calzada Mateo Flores.

Según la versión de los afectados, el conductor detuvo el vehículo cuando la pareja se dirigía a la iglesia, pero al finalizar el viaje y cuando la mujer intentó bajar del auto, el conductor arrancó el vehículo y sacó una navaja con la intención de intimidarla y robarle sus pertenencias

En un intento de evitar ser atacada, la mujer logró saltar del vehículo debido a un semáforo en rojo.

Mientras su esposo intentaba intervenir, el conductor continuó con su accionar, y tras un intercambio verbal, el conductor desapareció de la escena.

En la grabación del incidente, se puede escuchar a la mujer gritar: "¡Este hombre me estaba intentando arrollar! ¡Este hombre me intentó arrollar... Policía!", mientras el vehículo se alejaba.

Mira el video aquí.

Mujer denuncia a piloto de servicio de viajes por aparente intento de asalto en Calzada Mateo Flores.

Versión del piloto

Por otro lado, el conductor del vehículo, dio su versión de los hechos en un video.

Según López, el servicio que realiza a través de la aplicación es un ingreso extra. Relató que el incidente ocurrió alrededor de las 3 p.m. cuando la pareja le pidió parar en un lugar no marcado en la aplicación para recoger un mandado.

El conductor expresó su temor, ya que este tipo de situaciones puede estar relacionado con intentos de extorsión, "ya se han visto muchos casos de esta índole en donde después las personas que manejan en aplicaciones terminan presas",

Conductor del vehículo cuenta la versión del hecho.

Es en este momento cuando el piloto les pide que se bajen y que paguen el viaje, porque la parada no estaba marcada, posteriormente fue amenazado por el esposo de la mujer tras exigir el pago del viaje.

"El tipo me sigue a pie, me abre la puerta del carro, me tira patadas, intenta quebrar el retrovisor, intenta quebrar los vídeos, golpea el carro", relata.

Esto hizo que López intentara alejarse del lugar. El conductor señaló que, mientras él intentaba irse, la mujer lo grabó, difundiendo un video que solo mostró su salida del lugar sin mostrar la totalidad de los hechos.