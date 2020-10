Quino, el humorista gráfico argentino, nunca publicó fuera del género de la historieta.

Tras su muerte, el pasado 30 de septiembre, volvió a circular miles de veces en redes sociales un texto acerca de las ventajas de invertir el ciclo de la vida que se le atribuye por lo menos desde el año 2005.

Sin embargo, Quino declaró en entrevistas que la pieza no era de su autoría.

En realidad, el texto fue escrito a fines de los 70 por el comediante estadounidense Sean Morey para una rutina de stand up.

“La vida debería ser al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado”, comienza un texto compartido más de 10 mil veces desde el 30 de septiembre en Facebook, Twitter, e Instagram.

“Luego despiertas en una residencia mejorando día a día. Luego te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión”, prosigue el texto, que describe cómo sería la vida si, en lugar de envejecer y morir, las personas rejuvenecieran hasta el momento de la concepción.

Compartido también como meme, el breve escrito se ha viralizado con el título “La vida debería ser al revés” y también “La vida según Quino”, pues ha sido atribuido al célebre humorista gráfico argentino, creador de la tira Mafalda, quien falleció en su provincia natal de Mendoza en la mañana del 30 de septiembre.

“Si llego a nacer en un geriátrico me pego un tiro”.

Una búsqueda del texto en Google reveló que circula en internet como una creación de Quino por lo menos desde el año 2008. Los sitios que lo han difundido solo consignan que es de su autoría, sin aclarar en qué año se supone fue escrito o dónde fue publicado por primera vez.

Sin embargo, el autor de Mafalda ya se había desligado de la pieza en 2005. En una entrevista para el periódico mexicano La Jornada, ante un comentario sobre el texto Quino respondió:

“Ah, pero eso es apócrifo, no es mío. Aprovecho para decirlo: eso no lo propuse yo. Además me parece espantoso, porque si llego a nacer en un geriátrico lo primero que hago es pegarme un tiro”.

El ilustrador agregó: “Hay gente que se divierte mucho endilgándonos cosas que no hemos dicho ciertas personas. A Les Luthiers también les han inventado muchas cosas, a García Márquez, a Borges. Hay muchas cosas apócrifas dando vueltas por ahí”.

En 2012 Quino volvió a desmentir su autoría durante una entrevista que Radio W le hizo en París antes de recibir la Orden de las Artes y de las Letras. "Me alegra que me pregunte", le dijo el ilustrador a la periodista. "Eso es completamente apócrifo y yo no tengo nada que ver con eso".

"Cualquiera hoy con Facebook o las redes sociales puede inventar lo que le dé la gana", agregó Quino. "Hay que advertir a la gente que todos esos medios son peligrosos".

Consultado por AFP Factual, Daniel Divinsky, editor histórico del historietista argentino en Ediciones La Flor, descartó asimismo que el texto fuese de su amigo. "No solo porque no apareció en ningún lugar que conozca, sino porque el contenido y el estilo no tienen nada que ver con Quino que, además, no era de escribir largo", detalló.

Quino (1932-2020) fue autor de más de 15 libros de humor gráfico, además de la célebre tira Mafalda, que publicó entre 1964 y 1973 y ha sido traducida a más de 35 idiomas. Su obra, en la que no hay publicaciones en prosa, combina agudas observaciones de la vida cotidiana y críticas tenaces a la injusticia social, y le valió el Premio Príncipe de Asturias en 2014 y también la Legión de Honor de Francia.

Origen del texto

En la búsqueda de la fuente original del escrito, AFP Factual encontró que el 1 de octubre el periódico mendocino MDZ Online publicó el artículo "’La vida debería ser al revés’: el texto viral que Quino nunca escribió”.

“El primer registro que se tiene de ese texto es en realidad un monólogo que el comediante norteamericano Sean Morey dijo en vivo en los 80 en el famosísimo Tonight Show de Johnny Carson”, escribió el periodista Francisco Pérez Osán. “En su acto de stand up, Morey hablaba de la crianza de los niños y de la vida en general, hasta que llega a la famosa queja”.

Con ese indicio y a través de una nueva búsqueda por palabras clave, AFP Factual encontró una versión archivada de 2011 del sitio web de Sean Morey, donde el comediante explica que es, en efecto, el autor del texto: una rutina de stand up titulada en inglés “Reverse Life Cycle”. “Esta pieza mía ha circulado por toda la web atribuida a Andy Rooney, George Carlin, Woody Allen y más. La escribí a finales de los 70 y la hice en el Tonight Show con Johnny Carson en 1980. A Johnny le encantó”, dice en el sitio.

Efectivamente, la AFP encontró que “Reverse Life Cycle” circuló en internet atribuido al comentarista Andy Rooney, al humorista George Carlin, al cineasta Woody Allen e incluso a George Costanza, personaje ficticio de la serie Seinfeld, interpretado por el actor Jason Alexander.

El sitio de verificación Snopes ya aclaró en 2004 que el texto pertenecía a Morey, quien formó parte del programa “Tonight Show con Johnny Carson” entre 1980 y 1981.

Contactado por AFP Factual a través de Facebook, Morey confirmó una vez más que la autoría es suya. A la pregunta de qué opina acerca de que se le atribuyeran sus palabras a uno de los más grandes y queridos historietistas de habla hispana, Morey respondió: “me honra”.

En resumen, es falso que el texto “La vida debería ser al revés”, también difundido como “La vida según Quino”, haya sido escrito por el argentino Joaquín Salvador Lavado. La pieza fue creada originalmente a fines de los 70 por el comediante estadounidense Sean Morey, e interpretada en 1980 como parte de su rutina de stand up en el Tonight Show con Johnny Carson.

