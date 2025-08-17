La vida y legado de Angelina Acuña, Mujer de las Américas

-

Angelina Acuña, poetisa guatemalteca que vivió más de un siglo.

Desde pequeña, la niña bautizada como María Angelina Acuña Sagastume reveló su inclinación por el estudio y la lectura.

Angelina Acuña, como firmó sus libros de poesía, nació el 31 de enero de 1905 en el hogar formado por Francisco Acuña y Adela Sagastume.

Su casa natal se localizó en el edificio propiedad del colegio católico San Miguel, justo detrás del templo de San Cristóbal.





La poeta Angelina Acuña ganó fama a nivel internacional con sus poemas. (Foto: Archivo)

La familia emigró a la capital para que Angelina pudiera completar su educación, graduándose de maestra en el Instituto Normal para Señoritas Belén.

Durante sus años escolares se reveló como poetisa, ingresó en los círculos literarios de la capital y ejerció la docencia en centros educativos.





El instituto por cooperativa de El Progreso lleva el nombre de la escritora. (Foto: Archivo)

También se involucró en las luchas cívicas contra la dictadura de Jorge Ubico, al fundar el grupo Unión Femenina Guatemalteca Pro-Ciudadanía en 1944, y luchó por el derecho de las mujeres a votar en las elecciones.

Como escritora sintió preferencia por las elegías, odas, romances y sonetos. También creó su propio género, la sonetina, y fue comparada con la poeta sor Juana Inés de la Cruz (México) y Gabriela Mistral (Chile).





Angelina Acuña, la poetisa, nació en este lugar. (Foto: Archivo)

Falleció en Ciudad de Guatemala, a los 101 años, el 14 de junio de 2006, y sus restos reposan en el Cementerio General de la zona 3 capitalina.

Entre sus libros publicados se encuentran:



La gavilla de Ruth (1941)

Fiesta de luciérnagas (1953)

Madre América (1960)

El llamado de la cumbre (1960)

Canto de amor en latitud marina

(1968), Lanza lírica (1981)

Elogio del soneto (1999).

Homenajes

El presidente Miguel Ydígoras Fuentes le entregó la Orden del Quetzal, en reconocimiento a su trayectoria, en 1960.

Ese mismo año, en Nueva York, fue declarada Mujer de las Américas por la Unión Panamericana de Mujeres.

Recibió la Orden Francisco Marroquín por su labor docente en 1974, y la municipalidad de Jutiapa la declaró Mujer Ilustre.



