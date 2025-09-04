La vida y tragedia de Panchito Bonito en Ciudad de Guatemala

-

Descubre quién fue Panchito Bonito, personaje pintoresco y recordado en la memoria de los capitalinos.

Por las esquinas del centro de la ciudad se escuchaba una frase peculiar allá por inicios de 1900: "¡Panchito bonito quiere guarente!". Esta se le atribuye a un personaje de esa época.

Como esta, otras historias se cuentan en los barrios del centro de la metrópoli. Se trata de un pintoresco personaje quien llamaba la atención de los ciudadanos de ese entonces, según comentó Óscar Cano, director de El Duende del Ático.

Francisco Aguilar Molina era propietario de una venta de medios de transporte, carruajes tirados por caballos en ese tiempo, esto lo llevó a tener una gran fortuna y estatus en la sociedad.

Sin embargo, los terremotos de 1917 y 1918 le jugaron en contra, pues con ellos perdió parte de su negocio y su familia, al no tener oportunidad de volver a recuperarse, poco a poco se dio a la bebida del aguardiente.

La caída del presidente Estrada Cabrera y la guerra civil le hizo perder los pocos carruajes de su posesión y en la ruina total cayó al abismo. Ya era frecuente verlo por las calles pidiendo para su trago.

A pesar de estar en ese estado, a Aguilar se le atribuye una acción digna de todo héroe, en 1925 un caballo estuvo a punto de arrollar a un grupo de niños, él arriesgó su vida para salvarlos y por ello los comerciantes le empezaron a tomar un cariño especial.

Durante el periodo del presidente Lázaro Chacón, se dice que el hombre logró ver al mandatario cuando salía de su casa de habitación en la 6a. avenida, entonces se acercó y le dijo: "Lacho, Lacho, Panchito bonito quiere guarente". El gobernante solamente le dio una sonrisa.





Los terremotos de 1917 y 1918 marcaron la vida de quien fue conocido como "Panchito bonito". (Foto: Archivo)

Sus orígenes

Héctor Gaitán, creador de La calle donde tú vives, refería que este personaje era originario de La Antigua Guatemala, se trasladó a la capital después del fallecimiento de su madre, donde se asoció con Miguel del Cid para iniciar con su negocio.

Al perderlo todo se dedicó a trabajar en un predio de carruajes, el propietario una vez lo vio pasado de copas y le dijo: "Hoy sí venís bonito", de allí fue conocido como Panchito bonito.

Se le veía a la hora de la salida de misa de Santo Domingo, de Santa Rosa y en el Portal del Comercio. Vestía siempre un saco grande y un sombrero rasgado.

El final de su vida lo encontraría una mañana de diciembre de 1928, cuando fue embestido al atravesarse imprudentemente en la 8a. avenida y 10a. calle de la zona 1.

El último capítulo de la vida de Francisco Aguilar Molina se llevó a cabo en el Cementerio General, la inhumación fue acompañada por varios carruajes para reconocer su antigua labor en la sociedad.

También llegaron sus viejos amigos y compañeros de trabajo, para darle la despedida final a Panchito Bonito.