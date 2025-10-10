VIDEO: Así fue el tremendo golazo de Darwin Lom con Guatemala

Darwin Lom llega desde el banquillo para hacer el gol que pone a Guatemala en ventaja sobre Surinam.
Tenía un minuto en la cancha y aprovechó un grueso error de Shaquille Pinas para sacar un derechazo dentro del área que dejó sin opción al guardameta Etienne Vaessen.
Lom entró a la cancha, anotó y mete a Guatemala a la pelea por la clasificación directa al Mundial 2026.
Ingresó por Rubio Rubin al 74 y al 75 celebró después de un gran centro de Stheven Robles.