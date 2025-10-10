Versión Impresa
VIDEO: Así fue el tremendo golazo de Darwin Lom con Guatemala

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
10 de octubre de 2025, 16:51
Rumbo al Mundial 2026
El alocado festejo de Darwin Lom. (Foto: FFG)

Darwin Lom llega desde el banquillo para hacer el gol que pone a Guatemala en ventaja sobre Surinam.

Tenía un minuto en la cancha y aprovechó un grueso error de Shaquille Pinas para sacar un derechazo dentro del área que dejó sin opción al guardameta Etienne Vaessen.

 

 

Lom entró a la cancha, anotó y mete a Guatemala a la pelea por la clasificación directa al Mundial 2026. 

Ingresó por Rubio Rubin al 74 y al 75 celebró después de un gran centro de Stheven Robles. 

