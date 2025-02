¡Captado en video! Avión evita chocar con jet privado en el Aeropuerto de Chicago

-

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un avión de pasajeros canceló su aterrizaje tras percatarse de otro avión en la pista del Aeropuerto de Chicago.

En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que un avión evitó una colisión con un jet privado, en la pista del Aeropuerto Midway, en Chicago, Estados Unidos.

El vuelo de Southwest Airlines estaba a punto de aterrizar, cuando tuvo que elevarse rápidamente, como una medida de precaución para evitar que se registrara un accidente en esa terminal aérea.

Lo ocurrido quedó grabado en un video de Streamtime, el cual muestra que el vuelo 2504 estaba por aterrizar y después subió cuando un jet privado, Flexjet Challenger 350, se cruzaba por la pista.

Confusión

De acuerdo con un audio de las comunicaciones del control de tránsito aéreo, el vuelo 2504 de Southwest Airlines fue autorizado por los controladores locales para aterrizar en la pista 31C.

Esto mientras el jet, FlexJet 560, se preparaba para despegar en la pista y se comunicaba con el control de tierra, en una frecuencia diferente.

En el audio se indica al jet que cruce la pista 31L para que permita el aterrizaje del vuelo. Pero esto produjo una confusión de si estaba autorizado por el controlador.

