Anuncian reducción de carriles en la ruta al Atlántico este lunes

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Las obras buscan reforzar el paso a desnivel que se encuentra fracturado y requiere la intervención.

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Si provienes de la Ruta al Atlántico hacia el centro de la ciudad, toma en cuenta que a partir del lunes 4 de mayo el Ministerio de Comunicaciones iniciará con los trabajos de mantenimiento en el paso a desnivel Lomas del Norte.

Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, informa que estas obras incluyen la reducción de carriles en la pista que conduce hacia el puente Belice, por lo que se espera que el impacto vial sea mayor al acostumbrado.

Por tal motivo, Montejo recomienda a los automovilistas ejecutar un plan para evitar contratiempos al salir de sus hogares hacia el trabajo o centro de estudios y evitar retrasos.

¡Alerta vial!



Usuarios de Ruta El Atlántico zona 18, desde este lunes 4 de mayo del 2026 el tránsito será complicado, hay reducción de carriles por parte del Ministerio de Comunicaciones para realizar trabajos de reparación en Viaducto Lomas del Norte, que son necesarios y… pic.twitter.com/8H5VEc4oqC — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 4, 2026

Las maniobras afectarán desde el kilómetro 5.6, por lo que se estima que el impacto se prolongue por varios kilómetros.

Se estima que estos trabajos duren cerca de un mes, dependiendo de las condiciones climáticas que permitan avanzar con la obra.