(VIDEO) Inter Miami gana con gol polémico en Leagues Cup

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul tuvo un debut victorioso, pero muy sufrido, con el Inter Miami de Lionel Messi, que venció de manera agónica 2-1 al Atlas de México este miércoles en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup de 2025.

El atacante venezolano Telasco Segovia (57) y el defensa argentino Marcelo Weigandt (90+6), con asistencias del 10, dieron el triunfo a los estadounidenses, que cedieron una igualdad parcial en el minuto 80 a través del lateral mexicano Rivaldo Lozano.

De Paul, flamante fichaje del club rosa, desafió los pronósticos al disputar los 90 minutos en el estadio Chase, en Fort Lauderdale, Florida, en un claro testimonio de su estado físico, tras una para de casi un mes sin jugar.

WOW! MARCELO WEIGANDT CALLS GAME!



Messi to Suarez to Messi to Weigandt for the @InterMiamiCF game winner against Atlas! #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/GlfRMiTTyM — Major League Soccer (@MLS) July 31, 2025

Pero el estreno del campeón del mundo argentino, de 31 años, que había visto acción por última ocasión con el Atlético de Madrid el 23 de junio, estuvo lleno de angustia en el duelo de la primera jornada del certamen que enfrenta a cuadros mexicanos con clubes de la MLS.

Inter Miami suma tres puntos y buscará dar un paso firme rumbo a la clasificación el sábado cuando reciba la visita del Necaxa de Fernando Gago.