Los videos del ataque terrorista en Australia

-

Un ataque terroristas dejó al menos 11 personas fallecidas en Australia, varios videos muestran cómo ocurrieron los hechos.

Un ataque terrorista se registró en Bondi Beach, Sídney, una de las playas más populares de Australia.

Este domingo, mientras cientos de personas participaban en el "Chanukah by the Sea", para celebrar la Janucá (festividad judía), dos hombres fuertemente armados, empezaron a disparar.

Quienes estaban en la playa empezaron a correr para ponerse a salvo.

En redes sociales ya circulan videos de lo ocurrido.

Además de las 11 personas fallecidas, 29 más resultaron heridas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que este ataque fue directo hacia los judíos australianos, en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

Calificando el hecho como "un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación".

Además, reconoció como "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron. Donde uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía.