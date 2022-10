Identifican videos de asalto violento en carro de alquiler narrado por guatemalteco

A un mes del brutal asalto que vivió un guatemalteco en El Naranjo, zona 4 de Mixco, autoridades revelan detalles sobre el caso.

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 sobre los avances del caso del brutal asalto que sufrió un guatemalteco en la zona 4 de Mixco. Los hechos que se registraron el pasado 14 de septiembre, dejó con severos golpes al ciudadano, quien prefirió estar bajo anonimato por seguridad.

Según el MP, la fiscalía a cargo de la investigación ya recibió los resultados de las pericias solicitadas.

Además, la entidad explicó que obtuvo material audiovisual que está siendo procesado y verificado para conocer las rutas de escape que utilizó el grupo de hombres que secuestró por varios minutos al guatemalteco, le propinó una golpiza y luego robaron su vehículo.

Cabe destacar que, el MP no especificó la cantidad de videos que tienen en gestión.

¿Qué pasó con la víctima?

El guatemalteco dijo a Soy502 que sus heridas ya sanaron en su totalidad, sin embargo, todavía cuenta con varias cicatrices en el rostro, una de ellas cerca de un ojo.

"Estoy mucho mejor, pero me quedaron las cicatrices. Tengo bolitas como de coágulos de sangre en la frente y en la cabeza. Esas aún no se han sanado, también las cicatrices que me quedaron", dijo la víctima.

Por su parte, mencionó que el fiscal que lleva su caso no le proporciona mayores detalles de la investigación, pero que él continúa insistiendo para que se llegue al fondo de la situación.

"El fiscal no me proporciona información, por más que yo siga insistiendo. Ya hoy, 14 de octubre se cumple un mes de lo que me pasó, pero no hay avances del caso, todo está retrasado", puntualizó.

Así ocurrió



Soy502 se puso en contacto con la víctima, quien prefirió estar bajo anonimato para evitar represalias contra él y su familia, sin embargo, contó que todo ocurrió el 14 de septiembre, cuando salió de la empresa donde labora.

Pero, para ganar dinero extra, decidió realizar un viaje mediante un taxi de aplicación, en donde ha trabajado en sus tiempos libres por más de cuatro años.

Manifestó que le solicitaron un servicio mientras él estaba por la calzada San Juan y se dirigió a un comercio ubicado en El Naranjo, zona 4 de Mixco, en donde esperó a los usuarios que lo asaltaron.

Cuando él se dirigía al punto solicitado, se percató que algo no estaba bien, pues era un lugar solitario y habían unas bodegas que lucían abandonadas, fue entonces, cuando uno de los hombres lo comenzó a golpear, posteriormente, lo bajaron del carro y lo subieron en los asientos de atrás.

Cuando ya estaba muy lastimado, un hombre se quedó en la parte trasera con él, golpeándolo y amenazándolo, mientras que el otro conducía el automóvil, para ir a recoger a una tercera persona, quien se encargaría de revisar que el carro no contara con GPS.

"Cuando yo crucé hacia donde ellos me indicaron, fue cuando supe lo que iba a pasar, porque es un lugar muy oscuro, de terracería, feo, hay unas bodegas como que están abandonadas. Allí fue donde me encañonaron y me empezaron a golpear hasta que me pasaron atrás del vehículo", dijo.

"Me seguían golpeando para intimidarme, y el que iba a la par mía se pasó al lado del piloto y empezó a manejar el carro. Fueron a traer a un tercero, no sé a donde, te soy sincero. Yo iba acostado y el otro iba sentado sobre mí. Pero, el tercero se encargó de revisar que el carro no tuviera un GPS o algo por el estilo, después de eso me siguieron golpeando, porque pensaron que yo les estaba mintiendo con lo del GPS porque ellos no lo encontraban... siempre estuvimos por la misma área, porque yo sentía las vueltas que daban, como que en círculos", sostuvo.

De acuerdo con la víctima, estuvo con ellos alrededor de 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, le abrieron la puerta del carro y él salió corriendo para ponerse a salvo.

"Al final, me abrieron la puerta, yo salí corriendo y dispararon tres veces, no sé si me dispararon a mí, porque el hombre le puso el seguro al arma. La cosa es que encontré ayuda por donde había un camino de terracería... Donde me dejaron y donde yo salí corriendo pasó una patrulla y fue donde puse mi denuncia, pero de mala gana me ayudaron y tomaron la denuncia", explicó.