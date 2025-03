Video: hombre sale expulsado de un edificio tras terremoto en Myanmar y Tailandia

-

Hombre salió expulsado de edificio en construcción en Bangkok tras terremoto en Tailandia y Myanmar.

Un hombre que se encontraba en una grúa sobre un edificio en construcción en Bangkok, Tailandia, fue expulsado de la estructura durante el terremoto de 7.7 grados de magnitud que sacudió la región este viernes 28 de marzo.

Aunque el epicentro del sismo se fue en Myanmar, el terremoto fue sensible y dejó daños en varios países de Asia, incluidos Tailandia y China.

El momento del incidente fue captado por residentes de la ciudad que salieron rápidamente de sus casas y edificios debido a la intensidad del movimiento sísmico.

Según el video que circula en redes sociales, la cabina de la grúa y los andamios de la construcción cayeron desde lo más alto del edificio, lo que aumentó la gravedad de la situación en el lugar.

Mira aquí el momento:

El operador de una grúa de construcción en Bangkok fue expulsado de su cabina durante el violento terremoto de 7.7.

Más de 140 muertos por terremoto en Myanmar y Tailandia

El medio El Confidencial actualizó la información sobre el terremoto, señalando que el líder de la Junta Militar de Birmania, el general Min Aung Hlaing, confirmó que el sismo ha dejado al menos 144 muertos y más de 700 heridos en Myanmar.

Además, el terremoto provocó serios daños en otros países cercanos, siendo Tailandia uno de los más afectados, con al menos 8 muertes reportadas y 81 personas atrapadas bajo los escombros de un edificio en construcción que colapsó en la capital, Bangkok.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del terremoto se ubicó cerca de Sagaing, una localidad ubicada a orillas del río Ayeyarwady, en Myanmar, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Mandalay, un importante centro monástico de la región.

Los esfuerzos de rescate continúan en las áreas afectadas, mientras los equipos de emergencia buscan a más personas que puedan estar atrapadas en los escombros de los edificios derrumbados.

Así fue el terremoto en Myanmar

Según informó The Guardian, el epicentro se localizó cerca de Mandalay, a una profundidad de 10 kilómetros, y el sismo fue perceptible en varias regiones de ese país y en naciones vecinas.

En Myanmar, se reportaron derrumbes de edificios de varios pisos en ciudades como Mandalay y Taungoo. En esta última, un monasterio colapsó, dejando atrapados al menos a 20 niños.

The Guardian detalló que las escenas de pánico fueron generalizadas, con cientos de personas corriendo a las calles tras el terremoto.

Videos del terremoto en Myanmar

Un medio de Myanmar publicó una grabación que expuso los momentos de angustia y preocupación para varias personas que se encontraban en un aeropuerto, quienes evacuaron en una pista de aterrizaje y a gritos pedían ponerse a salvo.

The scene at Mandalay Airport during the 7.7 magnitude earthquake that struck the Sagaing Region in northwestern Myanmar today.



Damage has also been reported in Naypyidaw, the administrative capital of the ruling military junta.

La Ciudad de Sagaing también sufrió importantes daños, con un puente antiguo completamente hundido, lo que interrumpió las comunicaciones en la zona.

A powerful earthquake, registering a magnitude of 7.7 on Richter scale, struck with its epicenter near Mandalay, Myanmar. This significant seismic event resulted in damage, including the collapse of sections of the old Sagaing Bridge.



pic & video crd#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nhVUbLNJiW — Lim in Black & Blue Safe Zones (Rest) (@jefflovelim) March 28, 2025

Así vivieron en Tailandia el terremoto de 7.7

En Tailandia, el terremoto afectó principalmente la capital, Bangkok, a más de 600 kilómetros del epicentro.

El medio La Nueva España reportó que un edificio en construcción se desplomó en la Ciudad de Tailandia, resultando en la muerte de al menos tres personas y 90 personas desaparecidas.

Un fuerte terremoto de 7.7 grados de magnitud sacudió Bangkok, la capital de Tailandia. Su epicentro se localizó en la vecina Myanmar, cuya afectación no se sabe con exactitud, pues se encuentra en medio de una guerra civil. El caso de Bangkok, con 17 millones de

Las autoridades tailandesas siguen buscando a los atrapados entre los escombros. A su vez, este evento sísmico fue sensible en otras provincias tailandesas, lo que generó situaciones de pánico en algunas áreas.

Diversos videos circulados en redes sociales mostraron el momento en que los edificios se desplomaban y las viviendas colapsaban, mientras se escuchaban los gritos de personas evacuando en medio de la confusión.

La Nueva España también destacó las imágenes de personas corriendo por las calles de Bangkok, tratando de ponerse a salvo del impacto.

‼️ÚLTIMA HORA‼️



Terremotos en ASIA



⚠️Dos fuertes terremotos uno de 7,7 sacuden Myanmar y Tailandia, hay cientos de heridos, edificios colapsados y personas atrapadas.



Dos fuertes terremotos uno de 7,7 sacuden Myanmar y Tailandia, hay cientos de heridos, edificios colapsados y personas atrapadas.

Aún no se tiene reporte de personas fallecidas.

Los efectos del terremoto también se sintieron en países cercanos como China e India. Sin embargo, se registraron daños menores en las provincias chinas de Yunnan y Sichuan.

En India, el primer ministro Narendra Modi expresó su disposición para enviar ayuda a las regiones afectadas.

Las autoridades de Myanmar han declarado el estado de emergencia en seis regiones y han solicitado apoyo internacional para la recuperación de las zonas devastadas.

Terremoto de magnitud 7.7 sacude Tailandia, Birmania, Myanmar, Vietnam y otros países aledaños.



Muchos videos están circulando principalmente de Tailandia, donde un rascacielos en construcción se derrumbó por completo.



Más de 40 trabajadores estuvieron trabajando el dicho… pic.twitter.com/TAtNmyxdIL — INCOsky (@INCOsky) March 28, 2025