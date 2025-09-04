-

Guatemala Raceway y su cuarta fecha del Internacional de Motoaceleración 2025

Con la participación de más de 100 pilotos, distribuidos en 13 categorías, este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la cuarta fecha del Campeonato Internacional de Motoaceleración 2025, en el cuarto de milla de la pista Guatemala Raceway, ubicada en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.

La jornada iniciará a las 9 horas, y contará con la participación de más de 100 corredores aproximadamente, quienes estarán divididos en 13 categorías, estos según las características de su motocicleta; además, estará en acción la división femenina, que ha crecido en cuanto a su interés por parte de las diferentes corredoras.

Los corredores que acuden a cada fecha de motoaceleración, en su mayoría provienen de la costa sur del país. (Foto: Cortesía)

En las distintas categorías correrán todo tipo de motos, las cuales estarán distribuidas por cilindraje. Los vehículos van desde los 100 centímetros cúbicos, hasta a Súper Bike. Las divisiones son: Femenina (máximo 200 cc.), AX100/RX100 (cilindraje máximo 115 cc.), 150 cc. Novatos (stock internals), 200 cc. Modificada (motores chinos), 125 cc. Stock (carburador PZ 26), 150 cc. Stock (carburador PZ 27), Súper Bike, 150 cc. Modificada, 200 Stock (carburador PZ 30), NS Duke 200 cc. (solo se permite escape), 125/450 cc. (proyectos y máximo de 450 cc.), NS Duke 250 cc., y Duke 390 / Dominar 400 cc.

Los pilotos Marisa González, Sergio de León, Wilson Lima, Cristian del Águila, Jefry Girón, Martín Hernández, Allan Siliezar, Daniel González, Renato Valenzuela, Anderson Alvisurez y Kike Racing, son los actuales lideres del Campeonato Internacional de Aceleración 2025, al cual acuden pilotos de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes en su mayoría presenta prototipos de motocicletas que alcanzan velocidades extremas en el cuarto de milla.

El evento iniciará a las 9 horas. El ingreso a las carreras tendrá un valor de Q30; mientras que la inscripción para los pilotos costará Q50. Esta competencia es organizada por el reconocido Hugo Rivas, amante de la velocidad pura y visionario, que ha colaborado con el crecimiento de esta división de la aceleración en Guatemala.