Virgin Galactic fue hacia el espacio con su fundador, Richard Branson, a bordo

Richard Branson se convirtió en el primer multimillonario en llegar al espacio. En unos meses, Jeff Bezos buscará la misma hazaña.

Siempre soñó con esto, y para hacerlo realidad fundó su propia empresa hace 17 años: el multimillonario Richard Branson llegó al espacio este domingo 11 de julio desde Nuevo México, en Estados Unidos, para pasar unos minutos en ingravidez a bordo de una nave de Virgin Galactic.

Este británico lo hizo para propulsar la incipiente industria del turismo espacial y también superar a su competidor, el estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, arrebatándole el título de primer multimillonario en cruzar la frontera espacial gracias a la nave de una empresa que él mismo fundó.

WATCH: Richard Branson and the Virgin Galactic crew take off for a test flight into space ▶️ https://t.co/k3u50Tg7UG pic.twitter.com/DthpJbmU0E — Bloomberg (@business) July 11, 2021

"Un gran día por delante, es genial comenzar la mañana con un amigo", tuiteó Branson dos horas antes del despegue, con una foto de él junto al jefe de SpaceX, Elon Musk, posando descalzo en una cocina.

Musk, gran rival de Bezos, había indicado el sábado que estaría presente en el evento.

La misión de Branson fue precisa: probar y evaluar la experiencia que vivirán sus futuros clientes.

Otros multimillonarios ya han estado en el espacio en la década de 2000, pero a bordo de cohetes rusos.

El viaje inició con un enorme avión que transportaba la nave espacial. Tomó altura durante aproximadamente una hora.

Adosada a la parte inferior del avión estaba la nave espacial VSS Unity (una copia del modelo SpaceShipTwo) con otros dos pilotos y cuatro pasajeros a bordo: Richard Branson y tres empleados de su empresa.

A una altura de unos 15 kilómetros, la nave –del tamaño de un jet privado– se soltó y encendió su motor para un ascenso supersónico hasta una altura de más de 80 kilómetros, el límite establecido en Estados Unidos para la frontera espacial.

Una vez apagado el motor, los pasajeros pudieron desprenderse de sus asientos y flotar durante unos minutos en ingravidez, admirando la curvatura de la Tierra desde una de las 12 ventanas de la cabina.

Tras alcanzar un pico de altitud de unos 90 km, la nave descendió planeando.

"Cuando era niño, quería ir al espacio. Como eso no parecía probable para mi generación, registré el nombre Virgin Galactic, con la idea de crear una empresa que lo hiciera posible", escribió Richard Branson hace unos días.

Un objetivo que estuvo a punto de fracasar en 2014: el accidente en vuelo de una nave de Virgin Galactic provocó la muerte de un piloto, retrasando considerablemente el programa.

Desde entonces, VSS Unity ya ha llegado al espacio en tres ocasiones, en 2018 y 2019, con pilotos a bordo e incluso un pasajero en 2019.

¿Vuelos regulares para 2022?

Después este domingo, Virgin Galactic prevé dos vuelos más de prueba, para luego iniciar operaciones comerciales regulares para principios de 2022. Y, a largo plazo, pretende realizar 400 vuelos al año desde Spaceport America.

Unos 600 boletos ya han sido vendidos a personas de 60 países diferentes, incluidas celebridades de Hollywood, por un precio de entre 200 mil y 250 mil dólares.

Aunque Branson siga repitiendo que "el espacio es de todos", la aventura sigue estando al alcance de unos pocos privilegiados.

"Cuando regrese (del espacio), anunciaré algo muy emocionante para que más personas puedan convertirse en astronautas", prometió.

La competencia en el sector del turismo espacial, cuyo inminente inicio se viene anunciando desde hace años, se aceleró vertiginosamente este mes: el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, también tiene previsto surcar los cielos el 20 de julio con su propio cohete, bautizado New Shepard y desarrollado por su empresa Blue Origin.