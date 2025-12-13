Momento en que hombre entra al hotel y dispara contra dos menores (video)

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre ingresa a dispararles a dos menores de edad que estaban dentro de un hotel en Jalapa.
EN CONTEXTO: El crimen de dos menores dentro de un hotel
En redes sociales circula el video en donde se observa que dos hombres a bordo de una moto se detienen frente a las instalaciones del hotel, previo a darse el ataque armado pasado las 21:00 horas del viernes 12 de diciembre.
Posteriormente, uno de ellos desciende de la moto e ingresa corriendo al interior del hotel para luego dispararle a los dos adolescentes de 14 y 16 años.
Luego del hecho, el hombre vuelve a subir a la moto, donde huyen a máxima velocidad.
Fallecieron en el lugar
Según las autoridades, el menor de 14 años habría recibido 7 impactos de bala. Ambos menores fallecieron en el lugar de manera instantánea.
Hasta el momento se desconoce los motivos del ataque, pero las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación y solicitan a la población compartir cualquier indicio de manera anónima que logre hallar a los responsables.