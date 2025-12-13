Buenas noticias: Dean Huijsen entrena con normalidad y apunta a estar en Vitoria

-

Luego de un día de descanso tras caer en la Champions League contra el Manchester City (2-1), el Real Madrid volvió a los entrenos para enfocarse en el choque liguero frente al Alavés, al que el defensa Dean Huijsen parece apuntar y con la gran duda de Kylian Mbappé.

Con solamente dos defensas nominales disponibles del primer plantel para Xabi Alonso (Antonio Rüdiger y Raúl Asencio), que el joven central español se haya entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros parece dar un pequeño respiro al técnico madridista.

Ya sea para contar un recambio en el banquillo o si esto le puede abrir la posibilidad de jugar con su famosa línea de tres defensores, que poco ha utilizado desde su llegada a la capital española y que tantas alegrías le dio estando en Leverkusen.

En total, son nueve las ausencias que el Madrid presenta para este fin de semana: David Alaba, Éder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold, todos por lesión; y Álvaro Carreras, Fran García y Éndrick, por suspensión.

Además, también están en duda Federico Valverde, por sobrecarga, y Kylian Mbappé, por molestias en la rodilla izquierda, por lo que ambos son duda a dos días del encuentro.