Arsenal sin margen de error esta jornada recibiendo al Wolves

Después de su ligero tropiezo de la semana pasada, el Arsenal volvió a la senda victoriosa en su partido de Champions League y ahora se enfoca en retomar el rumbo en la Premier, para evitar que el Manchester City se le siga acercando en la lucha por el liderato.

Los gunners ya no tienen margen de error, pues solamente están dos puntos por delante de los ciudadanos, por lo que su encuentro de este sábado en el Emirates Stadium, contra el Wolves, es de suma importancia para tratar de mantener la punta de la clasificación.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta no sabe lo que es perder en su estadio, en donde registra seis triunfos y un empate. Todo lo contrario a lo que son los Wolves como visitantes, en donde todavía no han podido sumar tres puntos en el campeonato (1 empate y 6 derrotas).

Antes, saldrán a escena tanto el Chelsea como el Liverpool, para enfrentarse a Everton y Brighton respectivamente, ambos en su casa.

Mientras que el City, que estará pendiente del duelo del Arsenal, juega hasta el domingo, como visitante frente al siempre sorpresivo Crystal Palace, que ya sabe lo que es quitarle puntos a un grande, como lo hizo ante Liverpool (3-0), además que enfrenta a un rival directo en su aspiración por obtener el boleto directo a la Champions League.

Finalmente, la jornada cerrará el lunes con el Manchester United recibiendo al Bournemouth.