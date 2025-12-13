Así podrás obtener boletos para Shakira en Guatemala

Los guatemaltecos podrán adquirir entradas para el show de Shakira, que se llevarán a cabo en El Salvador en 2026.
EN CONTEXTO: ¡Shakira en Centroamérica! Estas son las fechas
ASA Promotions anunció que será el sitio oficial encargado de la venta de boletos para los guatemaltecos a la residencia "Las mujeres ya no lloran tour".
"El 2026 viene con todo! Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador", explicó.
¿Cuándo será la residencia de Shakira en Centroamérica?
Las fechas son: 12, 14 y 15 de febrero, en el Estadio Mágico González.
¿Cómo será la dinámica para adquirir las entradas?
ASA informó que pronto publicará los detalles a través de las redes sociales para conocer toda la información de compra de entradas en Guatemala.
Shakira realizará una serie de presentaciones en El Salvador, ofreciendo así una experiencia más exclusiva y cercana a los fans de la región.
