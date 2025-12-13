La trayectoria de Abraham Quintanilla, el padre y mánager de Selena

-

Abraham Quintanilla impulsó la carrera artística de Selena desde que era una niña.

La influencia y el amor por la música de Abraham Quintanilla fue clave para que su hija pudiera triunfar en la industria.

Durante su juventud en la década de 1960, Abraham formó parte de la banda de rock and roll Los Dinos, en la que se desempeñó como vocalista y guitarrista hasta su disolución en 1974.

Selena descubrió su talento vocal a los seis años junto a su padre. (Foto: X)

Quintanilla transmitió su pasión por la industria a sus hijos desde que eran unos niños, ya que solía tocar la guitarra al regresar del trabajo, lo que le permitió descubrir el talento de Selena cuando tenía seis años.

Inspirado por la voz de su primogénita, creó la banda Selena y Los Dinos en 1981, junto a sus dos hijos mayores, con el objetivo de desarrollar su potencial artístico.

La banda Selena y Los Dinos nació como un proyecto familiar. (Foto: X)

Bajo su tutela y la habilidad de su hijo A.B. Quintanilla como compositor, la agrupación superó el éxito de la original, siendo un referente del género tex-mex a nivel internacional.

La familia Quintanilla comprendió que Selena merecía tener una carrera en solitario, por lo que en 1989 lanzó su primer álbum, sin imaginarse que su carrera sería arrebatada seis años después.

Abraham supervisó cada etapa del crecimiento artístico de Selena. (Foto: X)

La tragedia

Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans, en marzo de 1995. Saldívar cumple cadena perpetua en Texas y este año le fue negada la libertad condicional.

El empresario musical trabajó arduamente en los proyectos de su hija, como The Selena Foundation, la discográfica Q-Productions, produjo la serie Selena y conservó los derechos de su música hasta su fallecimiento el 13 de diciembre de 2025, a los 86 años.