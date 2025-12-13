Mario Búcaro sale de la Organización Miss Universe

Antes de formar parte de Organización Miss Universe, Mario Búcaro fue Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, quien a través de un comunicado se confirmó el final de su participación en la dirección y gestión del certamen de belleza.
A través de un comunicado por su página web, la Organización Miss Universo anunció que Mario Búcaro finalizó su labor como Director Ejecutivo (CEO), tras un periodo corto de participación.
Búcaro, habría asumido el cargo desde noviembre de este año y se desempeñó como CEO durante la producción de la 74.ª competencia de Miss Universe, realizada en Bangkok, Tailandia.
“La Organización Miss Universo expresa su sincera gratitud por el compromiso, profesionalismo y servicio institucional brindados por Mario Búcaro”, se lee en parte del comunicado.
Además, la organización confirmó que el proceso de transición se estará realizado de manera ordenada y que, “próximamente, se hará un anuncio formal respecto a la persona que asumirá el cargo” finaliza el pronunciamiento.