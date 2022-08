¿La viruela del mono se propaga con facilidad? Esto afirman expertos

Viruela del mono no se propaga con facilidad, aclara el Departamento de Salud de Washington, Estados Unidos

Desde que han aparecido los primeros casos de viruela símica, han surgido diversas dudas entre la población en el mundo, sobre su contagio, vacunación y otros aspectos. Y ante el miedo de una propagación masiva de dicho virus, autoridades de salud de Estados Unidos han enviado mensajes aclarando que el virus de la viruela símica no se esparce con facilidad.

"El riesgo es usualmente bajo en la mayoría de personas, pero si presenta erupciones en la piel, cúbralas y visite a su médico", dice el Departamento de Salud de Washington en su red social.

La viruela del mono no se propaga fácilmente a menos que haya un contacto cercano y directo con una persona que tenga síntomas. Si tiene síntomas, como un sarpullido o ampollas inusuales, cúbralo y consulte a un proveedor de atención médica, aclara la autoridad de salud.

Diversas entidades de Salud en Estados Unidos han puntualizado que el grado de propagación por contagio del virus símico es bajo en comparación al virus del Sars-Cov-2. Sin embargo, mantener medidas preventivas son indispensables advierten las autoridades de salud.

Formas de contagio

La viruela del mono se puede propagar de persona a persona a través del contacto directo con el sarpullido infeccioso, las costras o los fluidos corporales. También se puede propagar a través de secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara prolongado o durante el contacto físico íntimo, como besos, caricias o sexo.

La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que la erupción haya sanado por completo y se haya formado una nueva capa de piel. Cualquiera que esté en contacto personal cercano con una persona con viruela del simio puede contraerla y debe tomar medidas para protegerse.