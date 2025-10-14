¿Buscas desconectar? Rancho Villa Lesbia te espera a 50 min de la cabecera

-

Descubre Rancho Villa Lesbia, tu refugio verde en San Carlos Sija, cerca de Quetzaltenango y conéctate con la naturaleza, animales exóticos y disfruta de eventos inolvidables

Ubicado en la aldea El Progreso, municipio de San Carlos Sija, Rancho Villa Lesbia se ha convertido en un destino turístico ideal para quienes buscan el contacto directo con la naturaleza y los animales.

Situado a tan solo 50 minutos de Quetzaltenango, este lugar es un verdadero refugio verde que combina fauna, aire puro y paisajes encantadores.

Las llamas traídas desde Perú son unas de las especies. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Al recorrer el rancho, los visitantes pueden convivir con una gran variedad de especies: aves exóticas como faisanes, pericas y guacamayas; y animales de granja, entre ellos ovejas, caballos, cabras, vacas y cerdos enanos.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos son los avestruces, que despiertan la curiosidad por lo inusual de encontrarlos en la región.

Diferentes especies están a la vista del público. (Foto:Oswaldo Cop/Colaborador)

La experiencia se enriquece con la presencia de llamas traídas desde Perú, con las que los turistas pueden interactuar de cerca e incluso alimentarlas.

A esto se suma la posibilidad de realizar paseos a caballo por senderos boscosos y disfrutar de los cultivos que rodean el lugar, creando un ambiente perfecto para la aventura y la relajación.

Las aves exóticas pueden ser observadas en el lugar. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Rancho Villa Lesbia también ofrece espacios versátiles para la celebración de eventos sociales como bodas, quinceaños y actividades familiares, además de áreas para descansar, miradores y comedores al aire libre.

Más allá de la recreación, el rancho transmite un mensaje de conservación y cuidado de la naturaleza, brindando a los visitantes la oportunidad de aprender sobre el valor de la fauna en un entorno tranquilo y seguro.

¿Cómo llegar?

El acceso es sencillo: desde Quetzaltenango se toma la carretera de Olintepeque rumbo a San Carlos Sija. Tras pasar por Nueva Candelaria, Totonicapán, se continúa hacia el sector de Caquixá, donde se ingresa a la aldea El Progreso. Allí, los visitantes encontrarán fácilmente la entrada al rancho.