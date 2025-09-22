¡Expulsado de su bancada! ViVa saca a diputado y exige elección en Junta Directiva

-

La Junta Directiva del Congreso se enfrentaría a su segunda baja este año, debido a la expulsión de unos de sus miembros en la bancada que representa.

Tras más de un año de conflicto, diputados del bloque Visión con Valores (Viva) concretaron la expulsión de Jorge Romeo Castro, quien en su momento fungió como líder de ese grupo en el Congreso.

Por medio de un oficio, cinco miembros de la bancada notificaron a la Junta Directiva sobre su decisión, y ahí explican que todo obedece a que el comportamiento de Castro "se aparta de la institucionalidad del bloque y del partido político".

En la misiva, que fue recibida en la Presidencia del Congreso el pasado 17 de septiembre, también se pide elegir a un nuevo primer vicepresidente, cargo que actualmente ocupa el expulsado y en el cual no podría seguir, ya que tendría que ser declarado independiente.

El tema podría ser tratado en la reunión que sostendrán los jefes de bloque este lunes 22 de septiembre, a partir del mediodía.

¿Por qué lo expulsan?

Romeo Castro ha librado una batalla legal con el partido y la bancada Viva desde agosto de 2024, cuando respaldó a Evelyn Morataya y Gustavo Cruz, los primeros separados de ese grupo en esta legislatura.

Haberse puesto del lado de ellos, le valió conflictos con el expresidenciable Armando Castillo y otros dirigentes de la agrupación política, quienes han hecho varios intentos por sacarlo y dejarlo sin el cargo que ocupa en la Directiva del parlamento.

Hasta ahora, había evitado que la expulsión se concretara, también, mediante acciones legales. Se desconoce, por el momento, si volverá a actuar en contra de la actual decisión. Soy502 intentó contactarlo, pero no respondió a las llamadas.

La Junta Directiva del Congreso deberá informar qué procede tras la expulsión del diputado Jorge Romeo Castro. (Foto: Archivo/Soy502)

Segunda vacante en la Directiva

Si la salida de Castro cobra vigencia, la Junta Directiva del Congreso se enfrentaría a su segunda vacante.

La primera se dio cuando Karina Paz fue expulsada del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Ella ocupaba la primera secretaría del ente colegiado y el cargo quedó sin ser ocupado desde finales de marzo de este año.