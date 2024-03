¿Está viva? La prima de Luis Miguel habló sobre la madre del cantante

-

En el programa "Mañanísima" del canal 'ElTrece' de Argentina, la prima del cantante Luis Miguel, Lorena Della Torre, dio declaraciones sobre la mamá del 'Sol de México'.

De acuerdo con Della Torre, la madre de uno de los cantantes más exitosos de la música en español, Marcela Basteri, sigue viva, y reside actualmente en la provincia de Buenos Aires.

Cuando Luis Miguel tenía tan solo 17 años, los caminos con su madre se separaron para siempre, tras la desaparición de Basteri tras una violenta y tensa discusión con su expareja, Luisito Rey.

En octubre de 1987 fue la última vez que alguien vio con vida a Marcela, luego de haber sido víctima de maltratos, infidelidades y violencia por parte del papá de 'Luismi'.

Sin embargo, según Lorena Della Torre, la mamá de Luis Miguel se encuentra internada en un hospital neuropsiquiátrico de Argentina, donde vive tranquilamente con un nombre falso.

"Sinceramente no sé si él sabe o la visita, lo que decida él con su mamá es un terreno en el que no me voy a meter, porque no me interesa", comentó la prima del cantante en el programa.

Actualmente, el 'Sol' se encuentra en su gira de conciertos por Sudamérica, donde dará 5 conciertos en Argentina: 4 en Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba.

Los medios argentinos ya han intentado contactar a Luis Miguel tras las declaraciones de su prima, para conocer si tiene pensado visitar a su supuesta madre, aunque él no ha hablado al respecto.