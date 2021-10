¿Vivian Vásquez presintió su muerte? Esposo rompe el silencio (video)

A casi dos meses de su fallecimiento, el esposo de Vivian Vásquez reveló que probablemente la presentadora presintió su muerte, por comentarios que le hizo días antes.

El pasado sábado 02 octubre Edgar Omar Vega, quien era esposo de la presentadora de noticias, Vivian Vásquez, concedió una entrevista para un programa colombiano.

La charla fue para recordar a su fallecida esposa, en donde además respondió todo tipo de preguntas por parte de la audiencia.

Aunque parecía sereno, su tristeza se reflejaba en los ojos al hablar de Vivian y tras preguntarle sí él había sentido algún presentimiento momentos antes del incidente, dijo que no.

¿Presintió su muerte?

Sin embargo, hizo énfasis en que Vivian pudo haberlo presentido, pues semanas antes le hacía comentarios de que no había que aferrarse a cosas materiales, ni a las personas.

"Semanas antes nos poníamos a platicar en la hora de la comida y me decía a veces no hay que aferrarse a las cosas materiales, ni a las personas, la vida sigue y hay que seguir luchando... Me sacaba el tema así y varios días de lo estuvo diciendo", contó Omar.

Según Omar, en ese entonces esos comentarios solamente le parecían extraños e inesperados.

Pero dijo que probablemente presentía su muerte y con sus conversaciones únicamente lo estaba tratando de preparar psicológicamente para lo que vendría días después.

