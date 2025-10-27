¡En Vivo! Cadena Nacional: presidente Bernardo Arévalo habla al país

En cadena nacional, el mandatario se dirige a la población guatemalteca.
OTRAS NOTICIAS: Secretario de la OEA se pronuncia por resolución contra Semilla y respalda a Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo se dirige a la población guatemalteca la noche de este domingo 26 de octubre, en un mensaje que se difunde en cadena nacional.
El pronunciamiento del mandatario surge después de que el juez Fredy Orellana resolvió "la nulidad absoluta, por orden judicial, del de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".
La situación ha generado diversas reacciones y acciones legales, pues el juzgador pidió al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral desconocer a los funcionarios que fueron electos en 2023 por la citado organización política.
Escucha acá las declaraciones del gobernante: