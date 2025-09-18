Volcán de Ipala: la joya natural con laguna en su cráter

-

El volcán de Ipala es un destino turístico ideal para nadar, acampar y explorar la naturaleza en Zacapa y Jutiapa.

Entre los destinos turísticos más populares del oriente del país, el volcán de Ipala sobresale por contar con una laguna en el cráter.

Tal característica la comparte con el volcán de Chicabal, situado en el departamento de Quetzaltenango, lo que aporta al turismo interno en el país.





El volcán de Ipala tiene una altura de 1,650 metros sobre el nivel del mar. (Foto: Jorge Mario García/colaborador)

Luisa Ortiz, maestra e integrante del grupo Explorando Zacapa, señaló que el área también cuenta con diversidad de flora y fauna.

"En el lugar puedes nadar, montar a caballo e incluso acampar al aire libre, por lo que es un sitio ideal para visitar con toda la familia", expresó.





Para disfrutar de la vegetación del volcán, el lugar cuenta con senderos señalizados. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Ortiz agregó que el volcán se sube a pie en unas dos horas; el ingreso al área de la laguna cuesta Q5 por persona y está abierto al público de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, se puede recorrer la mayor parte del trayecto desde el vecino municipio de Agua Blanca, perteneciente a Jutiapa.

"Al visitar estos lugares, uno se olvida de todo el estrés y se vive una experiencia única sin necesidad de viajar a otros países y lejos de nuestra región", agregó la psicóloga Bárbara Chapetón.





Los turistas llegan a bañarse a la laguna que suele ser de color turquesa y de agua fría. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

¿Cómo llegar?

La primera vía implica recorrer la autopista Jacobo Árbenz Guzmán y la ruta al Atlántico.

Después se dobla en el cruce a Río Hondo para tomar la carretera CA-10, en dirección a Chiquimula, y de ahí la CHI-01 hacia Ipala, donde se pregunta cómo ubicar la aldea San Francisco.

La segunda opción es tomar la carretera Interamericana en dirección a Jutiapa, situada a 165 kilómetros de la capital.

Luego se debe tomar la carretera CA-1, con escala en Santa Catarina Mita, hasta llegar a Agua Blanca, que cuenta con varias comunidades situadas en las faldas del volcán.