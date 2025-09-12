Volcano Innovation Summit integra el bienestar a su agenda

-

Llevado a cabo el 7 y 8 de septiembre en la Antigua Guatemala, Volcano Innovation Summit llegó con una nueva edición, incorporando una iniciativa para su agenda de conferencias con el lanzamiento de Wellbeing Hub.

Esta nueva plataforma surge como una idea colectiva que reúne a aliados globales, locales, estratégicos para posicionar el bienestar como motor de innovación, conexión humana y transformación social en la región.

De acuerdo con resultados del 2024 del "Despite Employer Prioritization, Employee Wellbeing Falters", afirmando que solo el 24% de los empleados a nivel global considera que su organización realmente se preocupa por su bienestar.

Por lo tanto, Wellbeing Hub se ha consolidado como un espacio vivo de experiencia y conciencia, en el que líderes, emprendedores, académicos como ciudadanos se integraron en torno al poder del bienestar como un catalizador de cambios positivos.

Volcano Innovation Summit 2025, dedicó una programación con conferencias, experiencias y espacios de networking para generar ideas en torno a prestar mayor atención a la salud integra, el propósito y las conexiones humanas en el futuro de la innovación.

Esta iniciativa fue posible gracias al respaldo de:

World Happiness Foundation , aportó presencia institucional, liderazgo global y validación conceptual.

, aportó presencia institucional, liderazgo global y validación conceptual. BluePoint , lideró el diseño estratégico, narrativa de marca y articulación general.

, lideró el diseño estratégico, narrativa de marca y articulación general. Vedanta Center, que desarrolló la curaduría de contenidos, speakers y experiencias locales.

Con esta primera edición del Wellbeing Hub, el Volcano Innovation Summit reafirmó su compromiso de ser una plataforma global que conecta innovación, tecnología, sostenibilidad y bienestar para construir futuros más humanos.