Walmart obtiene habilitación como "Operador Económico Autorizado" (OEA)

Walmart anunció que ha obtenido en Guatemala la habilitación como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad de importador, otorgada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La habilitación de OEA, parte de un programa internacional impulsado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), reconoce a las empresas que cumplen con los estándares de seguridad requeridos en la cadena logística, control aduanero, cumplimiento tributario y gestión de riesgos.
Para Walmart, la obtención del estatus OEA como importador se traduce en beneficios que impactarán directamente en su operación y en el servicio a sus clientes. Entre ellos destacan la agilización y mayor eficiencia en sus operaciones de importación, la reducción de tiempos en despachos aduaneros, optimización de inspecciones físicas y documentales; y prioridad en controles de aduana. Además, esta habilitación promueve el reconocimiento internacional, abriendo nuevas oportunidades de negocio para la organización.