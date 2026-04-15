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Principales Indicadores Económicos

Walmart obtiene habilitación como "Operador Económico Autorizado" (OEA)

  • Por Redacción comercial
15 de abril de 2026, 15:35
(Fotografía cortesía: Walmart)

(Fotografía cortesía: Walmart)

Walmart anunció que ha obtenido en Guatemala la habilitación como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad de importador, otorgada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La habilitación de OEA, parte de un programa internacional impulsado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), reconoce a las empresas que cumplen con los estándares de seguridad requeridos en la cadena logística, control aduanero, cumplimiento tributario y gestión de riesgos.

Obtener la habilitación OEA es un hito importante para Walmart en Guatemala, ya que refleja nuestro compromiso con la excelencia, la seguridad y la transparencia en todas nuestras operaciones.
Mey Hung
, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala y Honduras.

Para Walmart, la obtención del estatus OEA como importador se traduce en beneficios que impactarán directamente en su operación y en el servicio a sus clientes. Entre ellos destacan la agilización y mayor eficiencia en sus operaciones de importación, la reducción de tiempos en despachos aduaneros, optimización de inspecciones físicas y documentales; y prioridad en controles de aduana. Además, esta habilitación promueve el reconocimiento internacional, abriendo nuevas oportunidades de negocio para la organización.

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