The Washington Post destaca obra de guatemalteca durante pandemia

El diario The Washington Post publicó una selección de obras de arte de sus lectores, cuyo significado tiene que ver con los sentimientos que afloran durante la pandemia.

El medio estadounidense mostró la selección de las mejores piezas, a partir de la convocatoria, en la que participaron 650 artistas. Entre ellos, una guatemalteca es una de las destacadas.

Se trata de Mayra Fernández de Schäfer, con su obra "El Cadejo", la cual está inspirada en el mítico protector que suele aparecer en forma de un perro para cuidar o atormentar a las personas ebrias, según la tradición oral de este país.

La artista habló con Soy502 y brindó detalles de la inspiración para su obra. "A mitad del mes -marzo-, el gobierno cerró las fronteras del país, debido al Covid-19. De repente la distancia que me separaba de mi tierra natal, tomó un significado hasta entonces desconocido: Me dolía pensar en el hecho de que mi tierra me era, por ahora, inalcanzable", contó.

"Pasaba los días leyendo noticias de Guatemala, Estados Unidos y otros países buscando el momento en que, milagrosamente, todo se hubiera resuelto, que ya no había razón de despertar con sentimientos de pánico. Pensé intensamente en Guatemala. En ese momento se me vino a la mente la leyenda del Cadejo, una figura que asusta y a la vez protege" dijo la artista a Soy502.

"Temor y la búsqueda de protección son dos nociones que, en el presente, impregnan la vida diaria global. En medio del Gran Encierro empecé a pintar la obra, casi como se empieza a decir una oración. Era mi forma de buscar contacto con Guatemala, aunque fuera solo por medio de esta figura", expresó.

Justamente en esos días el Washington Post pidió a sus artistas lectores, compartir la foto de una de sus obras elaboradas durante la pandemia, entonces Mayra Fernández decidió enviar la suya.

OBRA SELECCIONADA POR "THE WASHINGTON POST":

"El Cadejo", obra de la guatemalteca Mayra Fernández de Schäfer. (Obra: Mayra Fernández de Schäfer/The Washington Post)

Las obras de la artista tienen influencias del realismo mágico y el collage. Vivió en Pekín en la década de 1980, donde se enamoró de la pintura y de las técnicas milenarias del país asiático. En Guatemala se graduó de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Pintó el Buddy Bear "Kartutscho" que, desde el 2006, recorre el mundo representando a Guatemala y que, al pasar por Finlandia en 2010, ganó el título de "Oso Favorito", escogido por el público de Helsinki.

En dicha obra, las flores que cubren la figura del oso están hechas con trazos caligráficos que atestiguan el paso de Mayra Fernández por la pintura china. "Los cartuchos son mi flor guatemalteca favorita", expresó.

"Kartutscho", United Buddy Bear intervenido por la guatemalteca Mayra Fernández de Schäfer. (Foto: Buddy Bear oficial)

Además, intervino uno de los jaguares expuestos en el Paseo La Sexta, en el Centro Histórico, llamado "Nuestros Pensamientos Puestos en el Jaguar", que actualmente se encuentra en la Escuela de Arte de la Municipalidad, frente al Edificio de Correos.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Guatemala, Venezuela, Alemania y El Salvador. Su primera muestra fue en 2006, en la ciudad alemana de Berlín.

Artista plástica Mayra Fernández de Schäfer. (Foto: Universidad Galileo)

Actualmente trabaja en la serie "Desandando Caminos", cuyo tema es Guatemala y se exhibirá en octubre de 2020 en Berlín, auspiciada por la Embajada de Guatemala en Alemania.

En la convocatoria de The Washington Post, unos 650 artistas de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y la representante de Guatemala enviaron sus propuestas, y solo 15 fueron elegidos.

Si quieres conocer la obra de los artistas que comparten la publicación con la guatemalteca, ingresa aquí.

