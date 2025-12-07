Xabi Alonso: "¿Adiós a LaLiga? Aún queda mucho, solo son tres puntos"

-

Xabi Alonso trató de minimizar el impacto de la caída del Real Madrid ante el Celta de Vigo (0-2) en el Santiago Bernabéu, insistiendo en que la derrota no deja de ser un tropiezo de tres puntos, aunque todavía queda mucho campeonato por delante.

En su comparecencia ante los medios, el técnico reconoció el malestar general tras el encuentro: "Es lógico que estemos molestos. Ni el juego ni el marcador reflejan lo que buscábamos. La lesión temprana de Militao nos afectó bastante y nos costó volver a meternos en el partido. Intentamos ajustar varias cosas, pero no logramos imponer lo que habíamos planificado". Añadió además que el equipo debe pasar página cuanto antes: "Toca levantarse rápido; en pocos días nos enfrentamos al City en la Champions y es una gran oportunidad para dejar atrás este mal sabor".

Alonso explicó que la propuesta inicial era mantener un ritmo alto y presionar con intensidad, pero admitió que el conjunto blanco no logró ejecutar esa idea como pretendían: "No salió como esperábamos; nos faltaron detalles que marcan la diferencia".

Durante la rueda de prensa, el entrenador fue interrogado en varias ocasiones sobre su continuidad y su capacidad para revertir la dinámica, después de sumar solo dos triunfos en los últimos siete compromisos. Su respuesta fue firme: "Claro que me siento con fuerza. Todos estamos juntos en esto y sabemos que en el fútbol las rachas cambian. Perder en este estadio duele, pero hay que seguir adelante. El miércoles tenemos la ocasión perfecta para reaccionar".