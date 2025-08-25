Xabi Alonso elogia la conexión entre Mbappé y Vinicius

-

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, destacó el sólido desempeño de su equipo en la victoria 0-3 frente al Real Oviedo, señalando que sus jugadores ofrecieron una actuación muy completa, que refleja el buen trabajo colectivo.

OTRAS NOTICIAS: Mbappé y Vini comandan triunfo del Real ante el Oviedo

"Mbappé ha recuperado cuatro kilos desde el Mundial. Lo veo en buena forma, motivado y comprometido. Me encanta verle involucrarse en la presión y colaborar en defensa. Cuando estamos conectados en el campo, eso marca una gran diferencia. Su actuación ha sido excelente, y eso demuestra que estamos avanzando por el camino correcto", comentó el técnico.

Respecto a Vinicius, quien inició el partido en el banquillo por primera vez en dos temporadas, Alonso resaltó su impacto pese a no ser titular: "Fue determinante. Contamos con una plantilla amplia, y mi objetivo es sacar el máximo rendimiento de todos para formar el mejor equipo posible".

️ Xabi Alonso: "Veo a Kylian Mbappé muy enchufado, con ganas y contagiando a todo el equipo y me encanta las vueltas que hace."



KYLIAN pic.twitter.com/AJADqquA8V — REAL MADRID FANS (@AdriRM33) August 24, 2025

Además, adelantó que realizará rotaciones según las necesidades de cada encuentro: "Los cambios en la alineación dependerán del tipo de partido y de la carga física de los jugadores. Quiero que todos se sientan valorados y listos para aportar. Tenemos por delante una temporada muy exigente, y eso es clave para el rendimiento colectivo".

Muy exigente

Courtois contó que Xabi Alonso le ha dicho a todos los jugadores que deben dar el máximo en cada partido. "Nos pide empezar bien desde el principio, mucha presión hacia adelante, las vigilancias. Si presionas muy arriba no tienen manera de salir, solo tienen el balón largo. Es muy difícil para el rival salir de la presión. Nos pueden hacer una contra, pero todos los jugadores vuelven para atrás y es la línea que tenemos que seguir".