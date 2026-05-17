Xelajú, un equipo que sabe de remontadas en finales

-

Si de algo sabe Xelajú es de remontar y de hacerlo en su casa, el estadio Mario Camposeco. Cuatro de los siete títulos que ha ganado, todos los de torneos cortos, los ha conseguido después de perder el juego de ida de la final.

MÁS DE LA FINAL: Municipal golea a Xelajú en el partido de ida de la final y acaricia la 33

Eso sí, nunca ha estado abajo en el marcador por más de dos goles. Los chivos cayeron 4-1 ante Municipal, este sábado, en el estadio de El Trébol y se aferran a su historia para conseguir la hazaña el próximo sábado en Quetzaltenango.

Presentado por Molten Guatemala



⏱️ Final del partido

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

Final | Ida

Municipal 4-1 Xelajú

⚽ Jefry Bantes 11' - Cristian Hernández 70' - Alejandro Cabeza 81' - Pedro Altán 89' / Raúl Calderón 9'

️ Estadio El Trébol pic.twitter.com/9sicL3F6rw — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 17, 2026

De hecho, los altenses ya saben como es reponerse de un marcador en contra ante los rojos en finales. La quinta luna la consiguieron al remontar un 1-0 ante los escarlatas en el Clausura 2012. En esa ocasión ganaron 2-1 para obligar a la definición en penales, donde se impusieron 3-1.

Historia reciente

Las últimas dos coronas quetzaltecas han llegado por la vía de la remontada. En el Apertura 2024 se repusieron de un 2-0 ante Cobán Imperial al golear en la vuelta 3-0. Mientras, en el Clausura 2023, también se repusieron de un 2-0, pero ante Antigua y resolvieron en los tiempos extras.

Ahora, los chivos están obligados a ganar por una diferencia de tres para obligar a los tiempos extras y, hasta, penales. Deben imponerse por cuatro para obtener la octava luna.