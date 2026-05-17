Jonas Vingegaard logra su segunda victoria y se acerca al rosa

Jonas Vingegaard se impuso en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, con final en el alto de Corno alle Scale, sumando su segunda victoria en su primera presencia en la Corsa Rosa.
Dos llegadas en alto, dos victorias: el danés es sin duda el hombre fuerte del Giro, al tiempo que administra sus esfuerzos.
Tras imponerse el viernes en el Blockhaus con 13 segundos de ventaja sobre Felix Gall, repitió en las alturas de la estación de Emilia-Romaña, superando esta vez al austríaco por 12 segundos.
Sin gastar un vatio de energía de más, se negó incluso a dar relevos al corredor del Decathlon en los dos últimos kilómetros de la ascensión final.
El jefe de filas del Visma, dos veces vencedor del Tour de Francia, se acercó al líder de la general, el portugués Afonso Eulálio, que llegó en quinta posición a unos cuarenta segundos y que podría perder su maglia rosa el martes en la única contrarreloj de la carrera, de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa.
El gran damnificado del día fue el italiano Giulio Pellizzari, que terminó a 1:27 del danés.
Vingegaard, que logró la victoria número 50 de su carrera, deberá recortar 2 minutos y 24 segundos sobre Eulálio el martes si quiere vestirse de rosa al término de la décima etapa, un día después de la segunda jornada de descanso del lunes.
Clasificación de la etapa 9:
Pos. Nombre Tiempo
1 Jonas Vingegaard (DIN) 04:20:21
2 Felix Gall (AUS) a 00:12
3 Davide Piganzoli (ITA) a 00:34
4 Thymen Arensman (PBA) a 00:34
5 Afonso Eulálio (POR) a 00:41
Clasificación general
Pos. Nombre Tiempo
1 Afonso Eulálio (POR) 38:49:44
2 Jonas Vingegaard (DIN) a 02:24
3 Felix Gall (AUT) a 02:59
4 Jai Hindley (AUS) a 04:32
5 Cristian Scaroni (ITA) a 04:43