Identifican a víctimas mortales del accidente en Interamericana

Una menor de edad resultó herida en este hecho.
EN CONTEXTO: Dos mujeres fallecen en trágico accidente sobre la Interamericana
El conductor de un picop perdió el control, por razones aún desconocidas, cuando se conducía sobre kilómetro 209 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea El Pitzal, Momostenango, Totonicapán.
Esto causó que se saliera de la ruta y cayera a la profundidad de un barranco. En el vehículo se transportaban seis personas, incluida una menor de 12 años.
Los Bomberos Municipales de San Francisco El Alto Totonicapán, acudieron a rescatar a las víctimas dentro del transporte. Al llegar, se confirmó la muerte de dos mujeres identificadas como María Cacatzun Yac y Catalina Guanon Yac.
Las otras víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial tras resultar gravemente heridas.