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Conductora resulta herida tras accidente vial en zona 10

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de mayo de 2026, 13:53
Uno de los vehículos quedó empotrado en la banqueta. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Uno de los vehículos quedó empotrado en la banqueta. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Una mujer resultó herida en este hecho.

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En la 1a. avenida y 4a. calle de la zona 10 capitalina, una camioneta y un vehículo colisionaron sobre la vía esta tarde de domingo 17 de mayo. 

Debido al fuerte impacto, la conductora del vehículo resultó herida.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a la mujer a un centro hospitalario.

La movilidad vehicular se complicó debido al percance, pues uno de los vehículos quedó sobre la banqueta, mientras que el otro permanece sobre la calle.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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