Conductora resulta herida tras accidente vial en zona 10

Una mujer resultó herida en este hecho.
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En la 1a. avenida y 4a. calle de la zona 10 capitalina, una camioneta y un vehículo colisionaron sobre la vía esta tarde de domingo 17 de mayo.
Debido al fuerte impacto, la conductora del vehículo resultó herida.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron a la mujer a un centro hospitalario.
La movilidad vehicular se complicó debido al percance, pues uno de los vehículos quedó sobre la banqueta, mientras que el otro permanece sobre la calle.