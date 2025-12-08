¡Choque de titanes! Xelajú recibe a Antigua por un cupo en las semifinales

-

Herido por no alzar el título de la Copa Centroamericana 2025, a Xelajú no le queda de otra que tratar de buscar consuelo en el Apertura 2025, torneo en el que este lunes (8:00 p. m.) en el Mario Camposeco afrontará contra Antigua, la ida de los cuartos de final.

No hay tiempo para lamentarse. Ya el equipo altense, aunque en el ámbito internacional se les escapó la corona, demostró que tiene armas para pelearle a cualquiera e independientemente de que avanzaron como sextos a estas fases finales, son candidatos para el trono.

El duelo ante los coloniales es una ocasión inmejorable para los quetzaltecos de mostrar credenciales, sobre todo porque para soñar con meterse en la semifinales hay que aprovechar que juegan en casa, ante su público y donde saben hacerse fuertes.

El timonel Amarini Villatoro cuenta con plantel completo y saldrá a hacerle partido a los aguacateros, de nuevo liderado por sus hombres de peso: Pedro Báez, Jesús López, Romario da Silva y Yilton Díaz, toda una serie de elementos ansiosos por el desahogo.

Los aguacateros tuvieron más días de descanso, pero eso no les hace acudir a la cita confiados, por el contrario salir ilesos es la misión. Mauricio Tapia se encomienda a que Óscar Santis, Dewinder Bradley y Juan Apaolaza tengan un buen día para dar un batacazo.