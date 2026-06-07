Suspensión de autopista Xochi: Cámara de Comercio exige respetar el debido proceso

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La Cámara de Comercio de Guatemala expresó su preocupación ante las acciones de hecho que ponen en riesgo la operación del proyecto Xochi Corredor de Flores.

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Según la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), el proyecto Xochi Corredor de las Flores es una obra estratégica para la movilidad, competitividad y desarrollo económico de la costa sur.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las acciones de hecho que hoy ponen en riesgo la operación del proyecto Xochi Corredor de las Flores", indicó la cámara en mención.

Asimismo, destacó que las acciones de hecho que afectan proyectos de infraestructura, deterioran la confianza, envían un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros y comprometen el desarrollo del país.

El desarrollo de Guatemala no puede quedar sujeto a arbitrariedades pic.twitter.com/6W90pjRtAG — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) June 7, 2026

La obra abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, con el objetivo de ahorrar, por medio de un sistema de peaje el tráfico que ahora consiste en dos o tres horas y reducirlo a 25 minutos.

Según la empresa, el pasado 4 de junio se procedió a la suspensión, sin que le fueran notificadas las razones de la acción de hecho de cierre del paso por la vía principal (mismo que forma parte del derecho de vía adquirido por la misma compañía) y sin que se les hiciera saber los argumentos de la acción municipal en propiedad privada.