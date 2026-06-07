Destacan el impacto de Xochi en el bienestar de la población y turismo del área

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Además de la población en general, el IRTRA estaba a la espera de los beneficios del proyecto Xochi Corredor de las Flores.

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La inauguración del proyecto Xochi Corredor de las Flores prevista para el próximo 14 de junio, se vio empañada luego de que autoridades de la Municipalidad de Mazatenango resolvieran suspender la licencia de construcción y no resolver la petición de una prórroga del permiso vigente.

Al respecto, varias voces de empresarios, lugareños y representantes del sector turístico han manifestado su preocupación por la incertidumbre que origina tal situación y piden a la comuna en mención, resolver sicha situación cuanto antes.

Luis Andrés Ayala, empresario agrícola de Suchitepequez, explicó que la falta de infraestructura es la principal variable restrictiva deteniendo el desarrollo del interior del país. Por definición, áreas rurales son de baja densidad poblacional, lo que significa que muchas veces distancias son grandes entre comunidades y fuentes de trabajo.

"Proyectos como Xochi ayudan a reducir el tiempo y el costo de mover gente y bienes a donde se necesitan. Para productos producidos en la zona como limón, plátano, banano, granos, etcétera. los costos de transporte ya son sumamente altos. El alivio que Xochi proveerá es sumamente necesario", comentó.

También especificó que este tipo de obras traerán la inversión al departamento de Suchitepéquez que lo acercaran al desarrollo que ha tenido el vecino departamento de Escuintla.

"No respetar el Estado de Derecho y las autorizaciones emitidas con estas acciones, representa gobernantes que NO están interesados en el desarrollo de su municipio y sus pobladores", concluyó.

Pronunciamiento del IRTRA

Asimismo, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) cuyos parques del área son emblemas del turismo a nivel nacional, manifestó por medio de un pronunciamiento en redes sociales que expresa su respaldo al proyecto Xochi.

El IRTRA calificó la autopista como "una alternativa de movilidad eficiente para nuestros afiliados y visitantes con rumbo a Retalhuleu. Quienes opten por esta ruta podrán reducir su tiempo de traslado entre una y tres horas, priorizando su seguridad y optimizando los costos de viaje".

Para finalizar, expresaron que creen con firmeza en en la importancia de facilitar el acceso a sus parques y hostales, "asegurando que el camino hacia la recreación de los guatemaltecos sea tan cómodo y seguro como la experiencia misma en nuestras instalaciones".