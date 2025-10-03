Ya nació la bebé de la ex reina de belleza Hamy Tejeda

-

Hamy Tejeda ya tiene en brazos a su bebé y con mucha emoción lo compartió en redes sociales.

La representante de la belleza nacional, modelo y bailarina, quien integró programas como "Con buena onda" y "Combate", dio a luz a una niña.

"Dios es maravilloso, en todo momento ha estado en este proceso, el amor que Dios nos tiene se refleja en los hijos tan hermosos que nos da, me siento orgullosa de ser madre, ahora también de una niña preciosa, una muñeca, mamá de tres, ¿pueden creer?", expresó con emoción.

Hamy también agradeció todo el apoyo: "Gracias a todos por sus mensajes pronto subiremos un video hermoso... espérenlo".

Acerca de Hamy Tejeda

Se lanzó a la fama en el popular programa "Con Buena Onda", que se transmitía en canal 3, también participó en la competencia de "Combate". Representó al país en diversos eventos de belleza, fue Miss Mundo Guatemala en 2007 y parte del Reinado del Café 2008 en Colombia, también se llevó la corona como Miss Earth 2009, por Guatemala en Filipinas.

Fue modelo y bailarina profesional. Su talento en el baile la llevó a participar en distintos conciertos de artistas internacionales. Apareció en diversas revistas y periódicos del país. Fue presentadora de televisión y actriz. Actualmente es generadora de contenido y empresaria.

