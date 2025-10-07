Yoga, fitness y salud: así será el Festival Total Health 2025

El próximo 25 y 26 de octubre, el Salón de Exposiciones y la Casa de Té del Zoológico La Aurora serán el escenario del tercer Festival Total Health, un evento que reúne a expertos, marcas y público interesado en el bienestar físico y mental.
Bajo el lema "Tu salud, tu mayor riqueza", el festival ofrecerá más de 30 actividades entre clases de yoga, fitness, meditación, talleres, conferencias y experiencias con marcas enfocadas en la salud integral.
Entre los invitados internacionales destacan:
- Dr. Patricio Ochoa (México), especialista en medicina funcional y longevidad, quien impartirá la conferencia magistral "Ciencia y Sentido Común: Cómo la Medicina Funcional Reconcilia lo Mejor de Ambos Mundos".
- Wera de la Garza (México), coach fitness, quien ofrecerá una Master Class Fullbody al ritmo de la música.
Además de promover estilos de vida saludables, el festival tendrá un impacto social, destinando un porcentaje de las entradas a FUNDAL, en apoyo a la educación inclusiva en Guatemala.
Las entradas están disponibles en www.totalhealthgt.com:
- General (gratuita): acceso a talleres, experiencias y sorteos.
- VIP "All You Can Fun": Q250 en preventa y Q350 en taquilla el día del evento. Incluye acceso a clases y conferencias internacionales, talleres, goodie bag y experiencias exclusivas.
El Festival Total Health es posible gracias al patrocinio de varias marcas, entre ellas Banco Industrial e Inguat.
La agenda completa del evento puede consultarse en www.totalhealthgt.com/agenda.