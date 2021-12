YosStop contó cómo fue el día de su arresto

Yoseline Hoffman se confesó en una entrevista con Roberto Martínez, a quien le contó el día que fue detenida el 29 de junio del 2021.

Luego de que YosStop saliera de la cárcel el 30 de noviembre del 2021 tras 5 meses dentro al ser denunciada por Ainara Suárez por pornografía infantil, la youtuber reveló cómo fue el día en el que la detuvieron.

“Estaba jugando PlayStation con mi novio, recuerdo que ese día no me bañe ya que estaba echando la flojera (pereza). También estaba uno de mis hermanos que había venido de Estados Unidos y se estaba quedando conmigo” comentó.

“Yo estaba con mi novio y mi hermano estaba con una invitada, estábamos pidiendo de cenar en una aplicación, luego mi hermano subió y nos dijo: 'esta la policía abajo y tiene una orden de cateo'”.

“Yo no tenía idea, pensamos que era broma y él dijo; ‘no, es en serio’, mi novio le dijo que con eso no se debía jugar, pero luego vimos que dos policías venían por mí, sentí que el corazón se me salía. Luego le marqué a mi abogado y me dijo que no podían entrar, pero al final ya habían entrado”, comentó.

"Con la orden de cateo ya podían entrar a cualquier lado y ya cuando estaba con ellos me dijeron ‘Si no nos habrías te tirábamos la puerta’, ¡qué bueno que si les abrieron!”, señaló la creadora de contenido de 31 años.

“Lo que si te puedo decir es que no fueron violentos, llegaron bastante tranquilos. Yo no tenía idea de que hubiera tanta gente afuera, ya los medios de comunicación sabían que iban por mí [...]”, dijo.

“Llegas a un lugar que no conoces, no sabes ni que te espera, yo le pregunté a las policías: ‘oigan, allá dentro ¿qué voy hacer?’ y ellas me decían: ‘lo que te digan, tú obedece’ [...] te dejan en la puertita, checan que no traigas nada y cuando me pasan como a revisar te quitan toda la ropa, bueno, la ropa interior a mí no me la quitaron y te ponen ropa usada, rota, muy desgastada y vas hacer todo el papeleo, a cada rato te preguntan sobre los tatuajes que tienes”, aseveró YosStop.

El pasado 1 de diciembre Yoseline Hoffman logró su libertad bajo distintas condiciones tras un acuerdo con Ainara Suárez, la joven que la denunció por haber expuesto un video en donde se ve cómo ella fue abusada sexualmente.

Otra cosa que reveló fue que no lograba dormir y sufrió de constantes crisis de ansiedad, también dijo que no pudo bañarse o cepillarse los dientes de manera correcta.