Una de las integrantes de "El Good Chapín" denunció que fue agredida por sus compañeros.

El grupo de jóvenes youtubers se dedica a grabar videos entregando ayuda a familias de escasos recursos. Helli Barrientos, conocida como "Yani", -una de las integrantes- asegura que hay intereses económicos detrás y no amor al prójimo.

Helli indicó que estuvo en el grupo durante tres años y recibía un pago mensual por la monetización de los video en YouTube.

"Lo único que les mueve es el dinero. Doña Genoveva no es la santa señora que todos creen, tengo aruñones en la cara gracias a ella y a su hija. Entre las dos me atacaron. Coca se prestó para esto, Coca me empezó a insultar, yo me alteré y le contesté. Están totalmente dolidos desde la salida de Jurgen y a mí me culpan. Yo no fui culpable de esa salida", dijo Helli.

La joven dice que acudió a la policía para interponer una denuncia por las agresiones. "Yo me salgo con la frente en alto porque yo hice todo lo que estaba a mi alcance y fui utilizada, para ellos era mejor que se creara polémica porque los videos iban a tener más vistas", señaló.

"Esta muchachita se alteró, Yani. Agarró a Coca y le pegó, primero con la mano. Después se quitó el zapato y le pegó en la cabeza. A mí me enfureció porque no se debe hacer eso", expresó Genoveva.

La mujer asegura que ella y su hija no agredieron a la joven. "Esta muchachita (Yani) se arañó toda", aseguró.

"Si ella (Yani) era esclavizada por nuestra familia por qué aguantó tres años sin denunciarnos", dijo la hija de Genoveva. "Aquí nadie se ha robado ninguna remesa, todas han sido entregadas", agregó otra integrante del grupo.

